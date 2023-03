Rolex, 700.000€ en espèces, armes... 5 suspects arrêtés dans un vaste dossier de blanchiment d’argent

Des perquisitions menées la semaine dernière à Anvers, Brasschaat, Stabroek, Vorst et Knokke-Heist dans le cadre d’une vaste enquête sur du blanchiment d’argent ont permis l’interpellation de cinq suspects, a indiqué mercredi le parquet d’Anvers. Des montres Rolex, 700.000 euros en espèces, des armes et dix véhicules ont également été saisis. Les avoirs illégaux obtenus grâce au blanchiment ont été estimés à 9,5 millions d’euros.

Les investigations ont débuté en 2020 lorsque la police a obtenu des informations selon lesquelles un Belge de 46 ans blanchissait de très grosses sommes d’argent provenant notamment de l’importation de cocaïne. Pour ce faire, l’homme utilisait plusieurs sociétés qui lui appartenaient et un réseau de plusieurs personnes.

Selon le parquet, le quadragénaire a également rendu des services à des organisations criminelles qui cherchaient à extraire des lots de cocaïne de conteneurs dans le port d’Anvers.

L’homme est également soupçonné d’avoir blanchi, avec l’aide de complices, des fonds provenant de compagnies pétrolières multinationales grâce à un système de faux contrats et de fausses factures. L’argent était transféré vers ses propres sociétés, ainsi que vers des comptes aux Emirats arabes unis et en Bulgarie, puis blanchi via l’achat et la vente de montres de luxe.