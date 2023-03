L’urgence d’une boussole sociale en Europe

Derrière le débat sur les retraites, c’est le monde du travail qui est en ébullition. Il est de plus en plus évident que toutes les grandes promesses prononcées pendant la pandémie – et il y en a eu beaucoup – tels que « reconstruire en mieux », « investir dans la résilience », « rétablissement et reconstruction », « récompenser les travailleurs clés », « rien ne sera plus comme avant », n’ont pas été tenues. Au lieu de cela, une crise liée à l’augmentation soudaine du coût de la vie, cumulée à une réforme des retraites, nous a rappelé à tous la fragilité inhérente d’un système économique qui reste fondamentalement ancré à l’idée que le travail est, essentiellement, une marchandise dont l’utilisation doit être « optimisée » et dont les coûts doivent être « réduits », par exemple pour freiner l’inflation ou pour contenir les dépenses globales en matière de pensions.

Une impression de régresser

Nous nous attendions tous à un nouveau chapitre de l’histoire de l’humanité, avec une reconnaissance renouvelée du travail et, enfin, un partage juste et équitable des fruits du progrès. Mais cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, nous avons le sentiment que les promesses n’ont pas été tenues et pire, que nous sommes en train de régresser. A ce titre, il n’y a peut-être pas d’expression plus forte de cette régression que l’invasion tragique de l’Ukraine par la Russie ! Cela génère un malaise social sans précédent, lié à un sentiment de trahison et, sans surprise, nous avons assisté à une nouvelle phase de mécontentement, voire de colère.

La transition manquante

La crise actuelle n’est pourtant pas une conjoncture. Nous sommes pris au milieu d’une crise structurelle et complexe, que beaucoup appellent une « polycrise » ou une « multicrise ». Cette crise est le résultat de l’incapacité de l’Europe et de ses pays membres, à faire face à un certain nombre de transformations inévitables et de transitions viables sur le plan social.

De manière précise, nous sommes actuellement confrontés à quatre transitions très importantes : une transition verte, une transition technologique et numérique, une transition géopolitique (liée au concept d’autonomie stratégique et de souveraineté stratégique, remodelant les chaînes d’approvisionnement et de valeur à l’échelle mondiale) et une transition émergente en matière de politique économique et monétaire. Mais il nous manque clairement une cinquième transition, cruciale : la transition sociale.