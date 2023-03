Des prêtres russes se rebellent face à l’«opération militaire spéciale» en Ukraine

Correspondant à Moscou

Citant une prière « Pour la Sainte Russie », il avait changé le mot « victoire » par « paix ». Rare audace « anti-guerre » dans un clergé largement fidèle au narratif du Kremlin depuis plus d’un an d’« opération militaire spéciale » en Ukraine. Ioann Koval, simple prêtre dans une église orthodoxe dans la banlieue de Moscou, n’a pas tardé à être puni. Le patriarcat l’a relevé de ses fonctions. Un paroissien avait informé la hiérarchie de l’insolence du pope qui, au lieu de lire « Lève-toi, ô Dieu, pour aider ton peuple et nous donner la victoire par ta puissance », a improvisé et dit « Lève-toi, ô Dieu, pour aider ton peuple et nous donner la paix par ta puissance. »