La Chambre ira récupérer les suppléments de pension versés à Raymond Langendries et Sigfried Bracke

Le Bureau de la Chambre s’est réuni à midi ce mercredi et s’est terminé sur le coup de 15 heures. Ses membres en sont sortis avec une décision forte, à contre-courant de l’avis de son service comptabilité. Il a été décidé de retirer les décisions illégales prises par le Collège des questeurs en 1998 octroyant une indemnité de départ aux anciens présidents de l’assemblée. Ce qui signifie qu’on considère que ces décisions n’ont jamais existé. Par conséquent, la Chambre pourra aller récupérer les sommes indûment versées à Raymond Langendries et Sigfried Bracke après 2013. « L’objectif est d’obtenir le plus rapidement possible la récupération des montants indûment versés tant aux fonctionnaires généraux qu’aux anciens présidents de l’assemblée », déclare la Chambre dans un communiqué de presse.