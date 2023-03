Nadeije Laneyrie-Dagen, Haruki Murakami, Diane Cook... Les poches des Livres du Soir

L’étoile brisée ****

Nadeije Laneyrie-Dagen

La Cantabrie, seconde moitié du XVe siècle. La succession des pogroms contraint deux jeunes frères juifs à fuir sous un faux nom, oublier leur passé, quitter l’Espagne et même, sur les conseils de leurs parents, se séparer en emportant chacun, dans la doublure de leurs vêtements, la moitié d’un sceau de Salomon. L’aîné voulait être barbier, il deviendra Joachim Kossa, médecin dans l’Allemagne de Luther. Le cadet sera le marin Juan de la Cosa, compagnon de route de Colomb. Un jour, le savant Joachim consulte la Cosmographia, d’Amerigo Vespucci, et pointe cette cosignature intrigante : Iohannes Cosa. Pourraient-ils se réunir ? Un énorme roman historique et d’aventures.

Folio, 832 p., 9,7 €

Ces mots traversent les frontières ****