L’agenda des Livres du Soir

Catharina Valckx, l’autrice jeunesse, est en dédicace à La Licorne à Uccle le samedi 1er à 11 h.

Tournai, ville en poésie, jusqu’au samedi 8. tournai.be/poésie.

Tina Oziewicz et Aleksandra Zajac sont chez Filigranes à Bruxelles le samedi 1er, dès 15 h avec La vie secrète des émotions (La Partie). Cécile David-Weill y est le mardi 4 avril dès 17 avec La Cure (Odile Jacob). Et Salomé Saqué le jeudi 6 dès 18 h avec Sois jeune et tais-toi : réponse à ceux qui critiquent la jeunesse (Payot).