Réforme en Israël: passe d’armes entre Netanyahou et Biden

Le coup de sang américain ne passe pas. « Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie et je pense m’être fait comprendre », a indiqué le président des Etats-Unis Joe Biden mardi. Il a dit espérer que le gouvernement Netanyahou « renoncera » à sa réforme judiciaire controversée, après des semaines de manifestations historiques en Israël. Cette rare critique américaine à l’égard de l’allié israélien a suscité une réaction amère du Premier ministre Binyamin Netanyahou.

« Je connais le président Biden depuis plus de 40 ans et j’apprécie son engagement de longue date en faveur d’Israël. L’alliance entre Israël et les États-Unis est indéfectible et surmonte toujours les désaccords occasionnels entre nous », a indiqué le Premier ministre de l’Etat hébreu. Qui a tenu à souligner : « Israël est un pays souverain qui prend ses décisions en fonction de la volonté de son peuple et non pas en fonction de pressions exercées de l’étranger, y compris par le meilleur des amis. » David Khalfa, co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, analyse dans un tweet « le “mind your own business” (occupez-vous de vos oignons, NDLR.) de Netanyahou à Biden ou comment le Premier ministre israélien est parvenu en trois mois à fragiliser la relation stratégique israélo-américaine. »