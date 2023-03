van Crugten, De Bruycker...Les Livres du Soir en bref

La dictature des ignares ***

Alain van Crugten

Jeune chercheur français en Pologne, Jean y vit l’effervescence de l’université en mars 1968. Sa relation amoureuse avec Adela est minée par des secrets nés dans un contexte répressif où le choix des actes n’est pas toujours possible. Et les craintes d’une actrice d’origine juive inquiète du retour de l’antisémitisme l’éclaire sur la face cachée de la société. Entre fine analyse politique et romance contrariée, un bel équilibre est tenu.

M.E.O., 272 p., 21 €, ebook 12,99 € A la Foire du Livre le 1er avril

L’ombre et autres reflets ***Daniel De Bruycker