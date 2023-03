Stromae annule trois autres concerts

Stromae est le roi de la communication quand il s’agit de promouvoir ses chansons ou d’apparaître en public. Mais quand il s’agit de parler de lui, et notamment de son état de santé, c’est le silence absolu. Après avoir annoncé l’annulation de trois des concerts de l’actuelle tournée, à Amnéville et Strasbourg, la semaine dernière, « pour raisons médicales », sans autre précision, Auguri Productions, son agent français, a publié ce mercredi après-midi l’avis selon lequel « son état de santé ne lui permettait pas d’assurer les trois concerts prévus au Zénith de Nantes, ces mercredi, jeudi et vendredi ». Ces six concerts ne sont pas reportés mais purement et simplement annulés et les tickets remboursés. En plus de l’inquiétude des fans, on imagine aisément leur frustration. Même si ceux-ci peuvent comprendre que Paul, perfectionniste, refuse de monter sur scène s’il n’est pas à 100 % de sa forme. Surtout avec une telle production qui n’autorise pas l’approximation…

« L’enfer » et « Invaincu »

Le pire, c’est qu’on ne sait pas de quoi il s’agit. Peut-être est-ce simplement une vilaine grippe ou un méchant covid qui nous revient... Serait-ce plus grave ? On se souviendra qu’en 2015, il avait déjà dû reporter des dates pour des raisons de santé, terminant la tournée Racine Carrée sur les rotules, avec un petit burn-out à la clé, ce qu’évoquaient les nouvelles chansons L’enfer et Invaincu . Mais il s’agissait d’une fin de tournée épuisante de deux ans de plus de deux cents concerts, aggravée par une réaction à son traitement antipaludique. Ici, la tournée lancée le 22/2/2022 au Palais 12, n’en est qu’à mi-parcours puisqu’elle se termine (officiellement et pour le moment) le 9 décembre 2023 en ce même Palais 12. Si Paul ne reporte pas cette fois les six dates prévues en ce mois de mars c’est sans doute parce qu’il ne veut pas revivre l’expérience d’une tournée qui n’en finit plus…