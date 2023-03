Podcast – Conflit chez Delhaize: est-il possible de faire dialogue la présidente du Setca et le président de l’UCM?

Ça fait déjà trois semaines que le conflit social a explosé chez Delhaize. Trois semaines qu’une partie des magasins en gestion propre gardent leurs portes closes. Les conseils d’entreprise extraordinaires n’ont rien donné. Un conciliateur social a été nommé pour tenter de débloquer la situation. Entre les syndicats et la direction, rien ne semble passer. On a voulu faire le test avec des représentants des travailleurs et du patronat. On a donc réuni Myriam Delmée, la présidente du syndicat socialiste Setca et Pierre Frédéric Nyst, le patron de l’Union des Classes Moyennes. Leur interview croisée, signée Julien Bosseler et Benoit July, est à lire. Myriam Delmée, Pierre-Frédéric Nyst et Julien Bosseler nous ont ensuite rejoint en studio.