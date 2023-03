La barre des 100 buts franchie avec l’Argentine: la magie de Lionel Messi opère toujours

Longtemps considéré comme une malédiction, le maillot de l’Albiceleste donne des ailes à Lionel Messi. Dans la foulée du sacre mondial au détriment de la France en décembre dernier, la star argentine avait déclaré vouloir prolonger encore un petit temps le bonheur de porter ce maillot avec le statut de « campeón del mundo ». Avec des adversaires comme Panama et Curaçao à l’affiche à Buenos Aires et à Santiago de Estero, l’équipe argentine était plus en mode tournée festive que sportive mais elle n’a pas failli son rang, tout en permettant à sa star de franchir un nouveau cap dans sa carrière.