Podcast - La foire du livre fait son grand retour

La Foire du livre, l’événement littéraire de l’année, est de retour pour le plus grand bonheur des mordus de lecture. Au programme, des débats, des rencontres et bien sur des livres à profusion. Charlotte Verbruggen a discuté de ce que nous réserve cette 52ème édition avec Cédric Petit et Jean-Claude Vantroyen, tous deux journalistes pour le service culture.