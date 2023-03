La Belgique compte offrir deux de ses actuels chasseurs de mines à l’Ukraine

Ce mercredi, aux chantiers navals de Concarneau, la ministre de la Défense a assisté à la mise en cale du futur Tournai et à la mise à l’eau du futur Ostende. La Belgique restera une pionnière dans la chasse aux engins explosifs.

Une nouvelle étape a été franchie, ce mercredi, à Concarneau en Bretagne, dans le renouvellement de la flotte de chasseurs de mines de la Marine belge. En présence de tout le gratin de l’armée belge et de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, la coque du premier des six futurs navires, baptisé Ostende et immatriculé M940, a été officiellement mise à l’eau. La cloche qui y sera installée a été, pour sa part, confiée jusqu’à l’arrivée du chasseur en Belgique, fin 2024, au bourgmestre d’Ostende, Bart Tommelein.