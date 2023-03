Dix ans après le Palais Stoclet, Bruxelles veut classer le mobilier de l’hôtel Métropole

C’est à l’occasion du contrôle prévu du mobilier de l’Hôtel Métropole – réalisé à la demande de Pascal Smet, secrétaire d’État bruxellois au Patrimoine –, qu’il est apparu que certains éléments d’intérieur mis en vente par la maison d’enchères parisienne Ader-Nordmann, présentaient une valeur patrimoniale.

La Région bruxelloise a donc décidé de lancer la procédure de classement pour ces meubles et objets, et de geler la vente publique. Celle-ci devait avoir lieu ce jeudi 30 mars dans les murs même de l’institution légendaire, née en 1874. Les deux ventes en ligne associées sont elles aussi suspendues, dont l’une devait être clôturée ce vendredi matin et la seconde le 11 avril.