Qui sont les «Neets», ces jeunes sans emploi, ni formation?

Les Belges sont de plus en plus nombreux à poursuivre des études supérieures. La tendance est à la mastérisation, quand elle n’est pas à l’accumulation des masters pour s’offrir une place plus confortable sur le marché du travail, ou pour se permettre un virage à 180 degrés après quelques années en poste. A côté de ces jeunes « sur-qualifiés », d’autres se perdent en chemin. La rupture entre le système scolaire et l’emploi ne s’opère pas.