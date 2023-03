La photo de De Croo et du PDG de Delhaize qui fait parler sur les piquets

Le Premier ministre précise que la photo date de septembre et il s’agissait d’une réception on ne peut plus formelle suite à l’inauguration par Delhaize du plus grand chai de Belgique.

Une photo postée par la syndicaliste Myriam Delmée le 13 mars a été partagée plus d’un millier de fois sur Facebook et a suscité des centaines de commentaires ces derniers jours. On peut y voir le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), un verre de vin à la main. Dans la légende, Myriam Delmée indique sans donner plus d’information : « Après, on ne cherchera pas pourquoi De Croo ne veut pas se mouiller dans le dossier Delhaize. »

L’image a été reprise plus récemment par le PTB. Certains membres du parti marxiste comme Dirk De Block (conseiller communal à Molenbeek et responsable des formations du PTB) ont ainsi partagé une version retravaillée.