Un «cloud souverain» pour héberger les données sensibles des Etats belge et luxembourgeois

Les Etats belge et luxembourgeois pourront bientôt stocker et traiter leurs données les plus sensibles dans un « cloud souverain » sécurisé et totalement déconnecté des grands clouds publics américains (Amazon, Microsoft, Google). Deux entreprises publiques – l’un belge, Proximus, l’autre luxembourgeois, LuxConnect –, se sont associées pour pouvoir leur proposer ce nouveau type de service dans le courant de l’année prochaine. Cette collaboration transfrontalière a été annoncée ce mercredi par les premiers ministres Alexander De Croo et Xavier Bettel lors d’un sommet belgo-luxembourgeois.