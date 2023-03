L’Europe bloque une économie de 19% du CO2 aérien

L’espace aérien européen est fragmenté et inefficace ! Comme chaque année, l’association des compagnies aériennes européennes (Airlines for Europe, A4E) aboutit au même constat. Face aux défis économiques et environnementaux, alors que toutes les institutions européennes mettent le climat et l’avenir de la planète en priorité, il ne se passe rien, concrètement, pour le secteur aérien. Qui, pourtant, dresse régulièrement une liste de ses doléances. Dont la première : la réforme du ciel unique européen dont on parle depuis plus de 20 ans, qui permettrait d’économiser 19 % des émissions de CO2 des avions en Europe. « C’est la solution la plus facile, la plus rapide et la moins chère pour avoir un impact immédiat », résume Johan Lundgern, le CEO d’Easyjet en détaillant combien un vol Paris-Milan impose de détours, de montées et de descentes d’altitude pour respecter les différents contrôles européens, espaces réservés à l’armée... Alors que l’été 2023, à coup sûr, rattrapera la fréquentation record de 2019.