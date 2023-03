O’Leary: «Nous sommes des gens pragmatiques, nous concluons des accords»

En Belgique, les syndicats disent n’importe quoi », expliquait frontalement Michael O’Leary, le patron du Groupe Ryanair, le 18 janvier dernier. Un mois plus tard, on apprenait que Ryanair et les syndicats belges et leurs affiliés avaient signé un accord social sur une nouvelle convention de travail qui cadrait les relations de travail pour les deux années à venir. Un mois plus tard encore, vendredi dernier, on apprenait qu’un autre accord social, plus favorable de près de 30 % que le minimum légal, avait été approuvé par le personnel de la low cost irlandaise, une quarantaine de personnes impactées par la fermeture de la base à Zaventem.

Michael O’Leary, qu’est-ce qui a changé depuis janvier ?