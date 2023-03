«Qu’est-ce qu’un franchisé? Un indépendant qui devient employeur!»

Les PME posent-elles problème ou font-elles partie de la solution ?

P.-F.N. L’économie belge repose sur les PME. Et tout ce qui est de nature à promouvoir le travail indépendant est positif. Qu’est-ce qu’un franchisé ? C’est un indépendant qui devient employeur ! S’il est déjà franchisé et possède deux points de vente, je considère qu’il est vertueux qu’il se lance le défi d’en reprendre un troisième. Il faut faire confiance aux entrepreneurs qui ont fait leurs preuves et ne pas avoir peur qu’on change le pilote de l’avion…