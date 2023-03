A Eupen, Anderlecht devra faire sans Islam Slimani: comment remplacer le Fennec chez les Pandas?

Blessé à Louvain il y a dix jours et forfait avec l’Algérie, Islam Slimani sera également absent dimanche à Eupen. Brian Riemer espère toutefois récupérer son buteur contre Westerlo et face à l’AZ Alkmaar.

Nous évaluons sa blessure au jour le jour en mettant tout en œuvre pour qu’il soit écarté des terrains le moins longtemps possible. Mais il est difficile de mettre une date précise sur son retour. » A Neerpede, on se montre très prudent au sujet de la petite déchirure à la cuisse dont Islam Slimani a été victime il y a deux semaines à Louvain. Aucune communication officielle, donc, contrairement au dossier Yari Verschaeren qui a été opéré avec succès lundi, mais un réel espoir de revoir le buteur à l’œuvre dans dix jours contre Westerlo et ensuite face à l’AZ Alkmaar. En attendant, les Mauves devront trouver la solution sans leur buteur, dimanche après-midi, à Eupen.