Subluxation de l’épaule: est-ce inquiétant pour Nina Derwael?

La championne olympique et double championne du monde renonce à l’Euro, sur blessure. À six mois des Mondiaux d’Anvers, la prudence s’impose.

Il y a deux ans précisément, elle avait renoncé à l’Euro de Bâle, pour ne pas aggraver une déchirure au pied alors que se profilaient, en pleine pandémie, les JO de Tokyo. Cette fois, c’est une blessure à l’épaule qui la contraint à faire une croix sur les championnats d’Europe, à Antalya (11-16 avril). Nina Derwael ne partira pas à la conquête d’un 3e titre continental (après les sacres de Cluj-Napoca 2017 et Glasgow 2018), la gymnaste limbourgeoise s’est occasionné une subluxation de l’épaule au cours d’une séance d’entraînement. « Une blessure est toujours un revers et ne survient jamais au bon moment » a commenté la Trudonnaire. « Je vais désormais me consacrer à la rééducation », période au cours de laquelle l’épaule endolorie sera traitée et renforcée, pour éviter toute instabilité chronique.

Pour une gymnaste de 23 ans, dans une discipline qui exige une amplitude de mouvement bien au-delà de la norme, ce type de blessure est-il inquiétant ?