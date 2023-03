Conflit chez Delhaize: Delmée-Nyst, l’inconciliable vision du commerce de demain

Syndicats et patrons de Delhaize ne s’entendent pas. Un constat qui transparaît aussi dans la rencontre organisée par « Le Soir » entre la présidente du Setca et celui de l’Union des classes moyennes au sujet du présent et de l’avenir de la distribution.

Ce mercredi, la rédaction du Soir a reçu deux personnalités pour le moins antagonistes pour une interview croisée. A votre gauche, Myriam Delmée, présidente du Setca, syndicat majoritaire dans le commerce. A votre droite, Pierre-Frédéric Nyst, président de l’Union des classes moyennes, représentant les indépendants et PME de Bruxelles et de Wallonie. Au centre, le conflit chez Delhaize depuis plus de trois semaines au sujet de la mise en franchise des 128 supermarchés intégrés voulue par la direction. L’affrontement entre représentants syndicaux et dirigeants du Lion a dépassé la sphère de cette chaîne emblématique de la grande distribution pour devenir un véritable débat sur le futur du commerce et même sur des valeurs clés de la vie en société. La preuve…

Qu’est-ce qui est le plus dérangeant dans le plan de Delhaize ?