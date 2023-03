Les confidences de Logan Bailly: «Ma carrière n’appartient qu’à moi, tout autant que mes erreurs»

L’ancien international (37 ans) entraîne depuis le début de la saison les gardiens de l’Union, avec un enthousiasme et une passion incroyables. Il savoure son bonheur au quotidien, dans un relatif anonymat qui lui fait le plus grand bien.

Qui, alors qu’il avait pensé prolonger, un peu artificiellement, sa carrière à Bressoux (P3 liégeoise), aurait imaginé retrouver deux ans plus tard Logan Bailly à l’Union, où Karel Geraerts lui a confié en début de saison une place dans son staff, lui proposant le poste d’entraîneur des gardiens ? Pas même le principal intéressé, qui a accueilli cette invitation comme un cadeau du ciel et a retrouvé depuis le goût du plaisir au quotidien. Pour l’ancien gardien de Genk, de Mönchengladbach et du Celtic, qui aura dans quelques jours en poche son diplôme UEFA B, c’est une nouvelle et belle carrière qui s’annonce. « Mais jamais comme coach principal », dit-il. « Ce n’est pas pour moi. Mon truc, c’est de travailler avec les gardiens… »

Logan Bailly, vous retrouver à 37 ans dans un club du top belge, à l’Union, ça vous fait quoi ?