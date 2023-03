Le Royaume-Uni et l’Allemagne «aux côtés de l’Ukraine» face à la Russie, dit Charles III

Le roi Charles III a affirmé mercredi soir à Berlin que le Royaume-Uni et l’Allemagne se tenaient «aux côtés» de l’Ukraine pour défendre «la liberté» face à l’agression de la Russie contre ce pays.

«Nous nous tenons côte à côté pour protéger et faire progresser nos valeurs démocratiques partagées», a-t-il dit lors d’un discours au premier jour d’une visite ’Etat en Allemagne, en soulignant que ce combat était illustré «par le fait que nous sommes ensemble aux côtés de l’Ukraine pour la défense de la liberté et de la souveraineté face à une agression non provoquée».