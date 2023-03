Un doublé inédit pour Christophe Laporte

A l’image des jonquilles et des forsythias qui offrent au décor le mirage d’un soleil potentiel, les Jumbo poursuivent leur pollinisation du peloton. Un travail de fourmis pour ces abeilles fécondes et surtout insatiables, qui posent sur les pavés leurs meilleures intentions. Nieuwsblad, Kuurne, Grand Prix de l’E3, Gand-Wevelgem et maintenant A Travers la Flandre… Le butinage ne sera parfait que si les deux Monuments qui arrivent tombent aussi dans l’escarcelle néerlandaise après avoir loupé (quelle honte !) le bouquet de Sanremo au profit de Van der Poel, le seul poil à gratter jusqu’ici dans le déroulement des festivités.