Logan Bailly a évolué à Mönchengladbach de janvier 2009 à juillet 2011. Du coup, il a été un spectateur attentif, mardi, du match amical Allemagne- Belgique. « Ce qui me parle », dit-il, « c’est qu’il aurait pu opposer deux gardiens, Marc-André ter Stegen et Thibaut Courtois, qui ont été jadis mes équipiers, si ce dernier n’était pas rentré à Madrid pour soigner une petite douleur aux adducteurs. Avec Ederson et Alisson, ils sont ceux qui aujourd’hui sortent le plus du lot. Il faut croire que j’ai porté chance à mes anciennes doublures. Courtois était sur le banc lorsque j’étais titulaire à Genk et ter Stegen était troisième dans la hiérarchie quand j’ai débarqué à Mönchengladbach. Au bout de deux ans et demi dans les buts du Borussia, c’est lui qui a pris ma place. Quel privilège ! (Il rit) ».