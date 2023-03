Pour son retour, la Foire du Livre cogne en faveur de la TVA à 0%

Je me suis permis de visiter les lieux avant vous », a lancé le président de la Foire du livre de Bruxelles. « Et ça claque ! » C’est vrai que l’événement s’installe dans deux des sheds de l’entrepôt habituel et surtout dans la magnifique Gare maritime et dans la Maison de la Poste, complètement rénovées toutes les deux. Tanguy Roosen a donc de quoi être heureux et il a remercié tous ceux qui ont permis à cette Foire de renaître après une année 2021 purement numérique, et une année 2022 où l’événement a été annulé. Le président, comme Grégory Laurent, le commissaire général de la Foire plus tard, ont chaleureusement applaudi toute l’équipe qui y a encore cru cette année. Le public a suivi avec enthousiasme.