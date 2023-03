Liege Airport: les quatre suspects de la méga-fraude présumée de 303 millions relâchés

Ils sont (déjà) dehors. Le parquet européen a confirmé à nos confrères de L’Echo que le juge d’instruction de Dinant avait libéré, sans même les auditionner, les quatre suspects interpellés mardi dans le cadre d’une enquête pour une fraude à la TVA sur des importations chinoises à Liege Airport. Une fraude estimée à plus de 303 millions d’euros. Coup dur pour l’enquête ? Une source judiciaire ne cache pas que cette libération des quatre suspects par le juge est une surprise. Mais les intéressés peuvent toujours être inculpés plus tard dans l’instruction. Et les investigations ne sont certainement pas terminées.

À lire aussi Vague de perquisitions à Liege Airport: le parquet européen enquête sur une fraude à 303 millions