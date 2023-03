Arnaud De Lie poursuit son apprentissage des classiques flandriennes: «J’ai appris à ne plus être gentil»

Terriblement malchanceux à Gand-Wevelgem où les conditions apocalyptiques l’avaient toutefois enthousiasmé (trois crevaisons), Arnaud De Lie a été plus heureux trois jours plus tard et quelques kilomètres plus au nord de la « Cité des aviateurs ». Sixième, ce n’est pas la panacée, diront les plus gourmets, mais au bout d’une épreuve qu’il n’avait pas terminée l’année dernière, c’est tout à fait décent compte tenu de ce qui s’est passé devant lui. « Une fois que les Jumbo sont dans le groupe de tête, il est impossible de les suivre. Avant, c’était Quick Step qui dominait ainsi, aujourd’hui c’est eux et l’année prochaine… ce sera Lotto ! », ajouta-t-il avec le sourire.