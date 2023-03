Jumbo-Visma, l’équipe de Wout van Aert, devrait perdre son sponsor principal après 2024

Selon la NOS, Jumbo a déjà fait part de sa décision à la direction de l’équipe fin 2022. La chaîne de supermarchés n’exclut pas de rester associée à l’équipe par la suite, mais plus en tant que sponsor principal.

Quatre Belges font partie de l’équipe Jumbo-Visma. Wout van Aert est sous contrat jusqu’en 2026, Tiesj Benoot jusqu’en 2025, Nathan Van Hooydonck et Tosh Van der Sande jusqu’en 2024.

«En ce moment, nous étudions notre positionnement», indique un porte-parole de Jumbo. «Le contrat avec les équipes de cyclisme et de patinage expire et il n’est pas certain que nous voulions investir dans le sport après 2024».