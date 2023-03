Joost Vandendries (ski de vitesse): «La peur est présente à chaque fois que je m’élance»

Recordman de Belgique, le Belge Joost Vandendries vient de voir son ami et partenaire d’entraînement, le Français Simon Billy, améliorer la plus haute vitesse mondiale en atteignant… 255,5 km/h à Vars.

Le 12 avril 2019, deux semaines après avoir établi le record de Belgique qui tient toujours à 218 km/h, Joost Vandendries est victime d’une terrible chute à l’entraînement, à 170 km/h. Le bilan est lourd : neuf fractures. « Je reviendrai plus fort », promet alors le citoyen d’Overijse. Il continue de se battre pour performer et a endossé d’autres fonctions pour développer le ski de vitesse.

Blessé, Joost Vandendries n’a pas pu tout donner lors des récents championnats du monde. « Après deux runs, alors que j’étais vingtième malgré une belle faute, j’ai été freiné par ma hernie discale. J’ai quitté la course et suis resté pour entourer mes deux copains d’entraînement », nous glisse-t-il ce mercredi, au terme de la dernière manche de Coupe du monde de la saison et de la remise des prix.