Météo: voici les prévisions de cette fin de semaine

Le temps sera souvent très nuageux jeudi avec des averses de plus en plus fréquentes et quelques coups de tonnerre possibles, annonce l’IRM au matin. L’institut prévoit dans l’après-midi le retour d’un temps plus calme avec des éclaircies sur le nord-ouest.

La nébulosité sera variable à abondante. Les averses déjà présentes en matinée devraient devenir plus nombreuses et s’accompagner de quelques coups de tonnerre l’après-midi. Sur la partie nord-ouest, le temps deviendra plus sec en cours d’après-midi avec progressivement de plus larges éclaircies depuis le littoral.

Les maxima évolueront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés en plaine. Le vent d’ouest-sud-ouest se renforcera nettement pour devenir assez fort avec des rafales jusqu’à 60 km/h dans l’intérieur et fort avec des rafales jusqu’à 70 km/h à la mer et sur les crêtes de l’Ardenne, voire localement un peu plus sous une averse.

Vendredi, une dépression voyagera des îles Britanniques aux Pays-Bas via la mer du Nord. Le temps sera souvent très nuageux sur la Belgique avec des pluies parfois abondantes. Les maxima oscilleront entre 8 et 11 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort à parfois fort avec des rafales de 70 à 80 km/h.