Un dispositif d’enregistrement vidéo découvert dans les toilettes femmes de HEC Liège: ce que l’on sait

Un dispositif d’enregistrement vidéo a été découvert dans l’un des toilettes femmes de l’établissement HEC Liège, rapporte RTL. « La police a été avertie et a pu identifier l’auteur des faits. L’homme serait un doctorant et assistant de cours ».

Contactée par Sudinfo, Catherine Collignon, Premier substitut du parquet de Liège, expliquait que le suspect avait été présenté au juge d’instruction mercredi et qu’il avait été libéré sous conditions strictes. « Il est en aveux sur tout et il n’a pas d’antécédent judiciaire. Les ordinateurs saisis chez lui et sur son lieu de travail doivent encore être analysés », détaillait la magistrate à nos confrères.