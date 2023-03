Coupe CEV: exploit de Roulers qui remporte la manche aller de la finale 0-3 à Modène (vidéo)

Roulers disputait ce mercredi soir à Modène la finale aller de la Coupe CEV masculine de volley, la deuxième plus importante compétition européenne après la Ligue des Champions. Le club flandrien a une nouvelle fois frappé un grand coup en s’imposant en Italie 0-3 (21-25, 23-25, 21-25). Ce net succès lui permet de conserver de bons espoirs avant la manche retour, le mercredi 5 avril.

La mission s’annonçait néanmoins compliquée, Modène étant le club le plus titré d’Italie.

Pourtant, dans le premier set, c’est Roulers qui dictait le tempo et faisait preuve de sérieux et de justesse, notamment au niveau de l’attaque. Peu de fautes commises et une volonté de bien faire qui permettaient aux Roulariens de prendre le contrôle du match (21-25).

La seconde manche, si elle fut plus disputée, était du même acabit: Roulers pouvait compter sur des choix justes au niveau de la distribution de Stijn D’Hulst, et de très belles attaques de Kukartsev et Verhanneman, les deux valeurs sûres de la saison. Suffisant pour permettre à Roulers de l’emporter également (23-25).