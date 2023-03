Le brassard «One Love» de nouveau dans la polémique: la FIFA voudrait l’interdire durant la Coupe du monde féminine

Le brassard « One Love » fait de nouveau parler de lui. Lors de la Coupe du monde au Qatar, la FIFA avait interdit aux différents capitaines des sélections de porter ce brassard arc-en-ciel. Et désormais, la question se pose également pour la Coupe du monde féminine qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ainsi, comme l’explique le Daily Mail, la FIFA a fait savoir à la fédération allemande de football que le port de ce brassard arc-en-ciel ne sera pas autorisé. De plus, d’après une responsable allemande, les capitaines des sélections devront arborer un brassard standard.

Maika Fischer, team manager de la sélection allemande a expliqué : « La Fifa nous a informés qu’elle souhaitait que toutes les nations participantes portent le brassard de la Fifa ». D’après BILD, la FIFA a rejeté une demande d’exception. De son côté, la capitaine allemande Alexandra Popp a l’habitude depuis plusieurs années de porter la bannière LGBTQIA+ sur les terrains.