Ai WeiWei au Festival Millenium: «L’important, c’est d’enregistrer ce qui se passe»

Invité d’honneur et président du Millenium Festival, l’artiste Ai WeiWei est surtout connu pour ses installations présentées dans les plus grands musées (de la Tate Modern à Bozar), ses textes percutants, ses performances et ses démêlés avec le pouvoir chinois. Mais il est aussi cinéaste et auteur de plusieurs documentaires dont le dernier Rohingya était présenté lundi soir. Nous l’avons rencontré dans la foulée pour évoquer le rôle du cinéma documentaire dans son travail.

On vous connaît aujourd’hui comme plasticien mais vous avez commencé par étudier le cinéma d’animation à Pékin…