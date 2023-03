Dans l’Etat du Sinaloa, au Mexique, les ravages de la chirurgie esthétique low-cost

Depuis janvier 2022, trois personnes y ont perdu la vie suite à des opérations esthétiques mal réalisées. Derrière ces victimes se cache tout un système de cliniques clandestines et de praticiens non diplômés qui mutilent les patientes.

Cristina attend patiemment son opération, allongée sur un lit en skaï bleu de la Clínica Plastic de Culiacán. Cette femme de 48 ans souffre d’une déchirure du muscle pectoral. Son implant mammaire se déplace anormalement et la dérange lors de certains mouvements. Il y a un an et demi, cette mère de famille a subi une opération dans une clinique de Mazátlan, seconde ville de l’Etat, par un médecin non certifié en chirurgie esthétique. « Le lieu m’a tout de suite paru clandestin », raconte-t-elle aujourd’hui. Pourtant, Cristina est restée : les tarifs attractifs du chirurgien l’avaient convaincue. Mais quelques jours après l’opération, elle ressent une douleur intense dans le sein droit : « C’était insupportable, j’avais l’impression qu’il allait exploser. » Retour à Mazátlan pour subir une opération en urgence. La douleur ne l’a pas quittée.