Eden Hazard laisse une très mauvaise impression lors d’un match amical avec le Real Madrid: «Surclassé physiquement»

Fin de la trêve internationale et le mois d’avril s’annonce chargé pour le Real Madrid. Entre Coupe du roi, Ligue des Champions et Liga, Carlo Ancelotti aura besoin de tout son effectif et peut-être d’Eden Hazard.

Et pour se préparer au match contre Valladolid, le Real Madrid a affronté la Castilla (équipe de jeunes) ce mercredi mais tout ne s’est pas forcément bien déroulé pour Eden Hazard.

En effet, comme la rapporte Relevo, la rencontre entre les deux équipes du Real Madrid était répartie en deux mi-temps de trente minutes. « Le footballeur belge, déjà condamné à l’ostracisme, a fait très mauvaise impression dans ce match face à la Castilla », peut-on ainsi lire dans les pages du quotidien espagnol à propos du joueur belge. Et le média qui ajoute : « Il a eu de très grandes difficultés à passer ses adversaires et il a été largement surclassé physiquement. »