Prix de l’énergie: Engie va à nouveau proposer des contrats fixes

Engie va de nouveau, dès le 1er avril, proposer à ses clients particuliers un contrat de fourniture d’énergie à prix fixe, pour une durée d’un an, a annoncé jeudi le fournisseur d’énergie.

Jusqu’ici, Luminus était le seul sur le marché belge à proposer de nouveau des contrats fixes, depuis janvier.

En outre, dans le cadre du contrat à prix variable « Easy variable », l’indexation du prix se fera de manière mensuelle et non plus trimestrielle.

« Ces changements interviennent alors que les prix sur les marchés de gros sont revenus à leurs niveaux de l’automne 2021 », explique Engie, leader du marché en Belgique.

L’offre « Easy fixe » sera proposée en « quantité limitée » et est destinée notamment aux clients dont le contrat fixe sera renouvelé en juin 2023 et aux consommateurs « qui privilégient la stabilité et la visibilité sur le long terme », développe Engie. Le fournisseur ajoute qu’il « réintroduira les contrats à prix fixes de manière progressive et maitrisée en évaluant les attentes globales du marché belge et en tenant compte de l’évolution des conditions de marché ».