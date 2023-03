Eden Hazard plus gros salaire de Liga

Dans l’édition de ce jeudi, le journal l’Equipe a dévoilé un dossier concernant les salaires mensuels bruts dans les cinq grands championnats. Ainsi, on apprend que Kylian Mbappé et Neymar trônent les deux premières places avec 6M et 3,675M de salaire par mois.

Lionel Messi est quand à lui troisième avec 3,675 millions par mois. Mais nos Diables rouges ne sont pas si mal classés que ça, loin de là.

Ainsi, en Espagne, Eden Hazard est le joueur le mieux payé de Liga et reçot le 4e plus gros salaire d’Europe. L’ailier belge perçoit 2,25 millions bruts par mois. Juste devant Robert Lewandowski et ses 2,17 millions. En Angleterre, c’est Kevin De Bruyne qui tire le gros lot. Le nouveau capitaine des Diables rouges perçoit 1,95 million d’euros par mois tandis qu’Erling Haaland et David De Gea reçoivent, 1,83 million par mois.