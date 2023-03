Flandre: le gouvernement flamand libère 11 millions pour des logements destinées aux personnes sans-abri

Le gouvernement flamand a libéré 11 millions d’euros au profit des villes et communes afin de contribuer à l’achat d’unités modulaires de logement destinées aux personnes sans abri et sans domicile, a annoncé jeudi le ministre de Logement, Matthias Diependaele.

Les villes et communes de Flandre sont confrontées de plus en plus souvent à des habitants qui n’ont plus de logement et se trouvent chez des amis, de la famille, des centres d’accueil ou à la rue.