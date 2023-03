Cirqu’onstances atténuantes

Vous avez essayé les psys, les tranquillisants, les rebouteux, les manuels de stoïcisme, la méthode Coué, faire l’autruche, mais rien n’y fait ? Dans ce monde décidément bancal, vous perdez pied ? Et si, dans un quotidien qui vacille sous le coup d’une actualité anxiogène, de réseaux sociaux oppressants, de ce bruit de fond invariablement morose, la vraie piste était à trouver dans le cirque ? C’est qu’ils savent y faire les acrobates avec le principe de déséquilibre ! Le trapéziste qui affronte le vide ; le funambule qui gère la corde raide, le clown qui conjure l’absurdité de la vie ; la voltigeuse qui place sa confiance dans l’Autre, voué à la rattraper, la jongleuse qui accumule les balles, massues et cerceaux au-dessus de sa tête, comme on cumule les emmerdes, et retombe pourtant sur ses pattes ; les cascadeurs qui galopent sur la roue de la mort en mode « même pas peur ! ». Dans un monde proche du chaos, le cirque est peut-être bien votre meilleur compas… voire compagnon. Vous êtes sceptiques ?