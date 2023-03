«Le système d’évaluation des enseignants est nécessaire mais doit être bien conduit», déclare un directeur d’école

Gabriel Senterre, président du Collège des directeurs d’école du libre à Bruxelles et en Brabant wallon s’est exprimé dans la matinale de Bel RTL au sujet de l’évaluation des enseignants, le nouveau débat autour du pacte d’excellence.

« On peut comprendre une réticence à la mise en place du système, cependant je m’étonne un peu de cette attitude à ce moment-ci, parce que les syndicats ont accompagné cette mise en place depuis le début. »

Selon lui, ce pacte d’excellence est nécessaire mais il doit être bien conduit et les évaluateurs doivent encore être formés. Il estime que c’est beaucoup de changements en peu de temps, et que les journées des directeurs sont déjà bien remplies. « Nos équipes savent très bien la charge de travail que nous avons déjà, et c’est encore une charge qui se rajoute. »