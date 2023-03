Pain, fruits, légumes, électricité, voyages… l’inflation stagne à 6,67%

En mars, l’inflation a légèrement augmenté de 6,62 % à 6,67 %, annonce Statbel, l’Office belge de statistique. L’indice des prix à la consommation a augmenté ce mois de 0,72 points, soit de 0,57 %.

L’inflation des produits alimentaires en augmentation

La hausse des prix est notamment portée par l’inflation des produits alimentaires (boissons alcoolisées y compris), qui atteint en mars 17,02%, contre 16,12% en février.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’est établie à 8,57% en mars, contre 8,28% en février.

L’inflation sur la base de l’indice santé augmente, quant à elle, de 6,84% à 7,35%.

Les principales hausses de prix enregistrées en mars concernent les fruits, l’électricité, les soins corporels, les légumes, les confiseries, les voyages à l’étranger, le pain et les céréales, les restaurants et cafés ainsi que les boissons non alcoolisées, détaille le SPF Économie.