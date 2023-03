Guerre en Ukraine: Ursula von der Leyen met la Chine en garde

La Chine, qui n’a jamais dénoncé l’invasion russe de l’Ukraine, a proposé en février un « plan de paix » pour mettre fin à la guerre, qui dure depuis plus d’un an, mais les États-Unis et l’Europe restent sceptiques sur la capacité de Pékin à jouer un rôle de médiateur.

« Loin d’être décontenancé par l’invasion atroce et illégale de l’Ukraine, le président Xi maintient son amitié ‘sans limite’ avec la Russie de Poutine », a souligné Ursula von der Leyen lors d’un discours devant des centres de réflexion à Bruxelles.

« La Chine a le devoir de jouer un rôle constructif dans l’encouragement d’une paix juste. Mais cette paix ne peut être juste que si elle est fondée sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a-t-elle poursuivi.

« Tout plan de paix qui consacrerait les annexions russes n’est tout simplement pas viable », a-t-elle martelé.

À lire aussi La Belgique compte offrir deux de ses actuels chasseurs de mines à l’Ukraine

Evoquant plus largement l’avenir des relations UE/Chine, Ursula von der Leyen a réaffirmé qu’il n’était « ni viable, ni dans l’intérêt de l’Europe », de « se distancier » de Pékin.

« Nos relations ne sont ni noires ni blanches, et notre réponse ne peut l’être non plus. C’est pourquoi nous devons nous concentrer sur la réduction des risques, et non sur la distanciation », a-t-elle insisté.

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est actuellement à Pékin.

Après le chancelier allemand Olaf Scholz en novembre, il est le deuxième dirigeant d’un pays de l’UE à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie de Covid 19, il y a plus de trois ans.