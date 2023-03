La Foire du livre, pour ouvrir nos horizons

J’aime beaucoup la métaphore de la fourmilière qu’utilise l’écrivain Pierre Bordage, un des deux invités d’honneur de la Foire du livre. Si on reste en bas, au niveau des fourmis, on ne voit pas trop où on va. Si on surmonte la fourmilière, on voit son mouvement d’ensemble. C’est l’effet décalage dans l’espace-temps des littératures de l’imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique. Celles-ci nous offrent le monde à voir d’un angle nouveau, original, pertinent. C’est le but de toute littérature, d’ailleurs : voir la société avec d’autres yeux que les nôtres, élargir nos horizons. Et pouvoir ainsi vivre d’autres vies et enrichir la nôtre. Et c’est en cela qu’un événement comme la Foire du livre de Bruxelles est importantissime : il permet à chacun – c’est gratuit – d’embarquer dans des histoires présentées par des livres qu’on ne trouve pas toujours en librairie. Et aussi de côtoyer les 1.200 auteurs et autrices présent.e.s, les écouter lors des débats et rencontres, leur parler lors des dédicaces.