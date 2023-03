C’est du belge. Dans la tête des grands écrivains

Luc Baba revisite quelques œuvres capitales de la littérature mondiale : « Plus de lumière ! »

Ecrivain prolifique, Luc Baba doit être aussi un grand lecteur. Le titre de son nouveau recueil de nouvelles, Plus de lumière !, est la traduction des derniers mots attribués à Goethe sur son lit de mort, malgré d’autres interprétations : « Mehr Licht ! » La piste des grandes œuvres est ouverte, elle sera close par Faust et Werther de l’écrivain allemand. Avant cela, elle passera par d’autres époques, d’autres langues, avec comme objectif de nous faire entrer dans le cerveau et dans le quotidien de quelques auteurs célèbres.