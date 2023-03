Le saké, la bière de riz qui se déguste comme du vin

Si vous aviez en tête une idée du saké comme un digestif fort, qui brûle la gorge comme un décapant pour le sol, il est probable qu’on ne vous ait jamais servi un saké traditionnel. Car en réalité, le saké n’est ni plus ni moins… qu’une bière de riz. Florian Perolini, spécialiste en spiritueux et responsable de la boutique Rhum Attitude, dans le centre de Bruxelles, situe le saké à mi-chemin entre la bière et le vin, mais loin des spiritueux : « C’est assez léger en alcool, on doit toujours se situer entre 9º et 18º. C’est très doux en bouche, la palette de goût est très large. Ça va des notes plutôt florales et fruitées à des notes plus sèches et minérales, en passant par du plus gras, texturé, lactique, presque sucré. Tout dépend du polissage du riz. »