L’écriture ne console pas

Le constat que fait d’emblée Adèle Van Reeth dans Inconsolable est terrible : « J’entre ici en perdante. » Dante n’est pas loin : vous qui entrez ici… Elle entre dans un temps où l’absence va durer : le père de l’autrice est en fin de vie, bientôt il ne sera plus là, irremplaçable, et sa fille sera, est déjà, inconsolable. Ecrivant ces premières lignes, selon toute vraisemblance après avoir écrit tout le reste, elle allaite son fils. Mort et vie sont indissociables.